TEST: BMW:s kung bland komfortkryssarna

En sexcylindrig dieselmotor på 265 hästkrafter gör provbilen till ett extraordinärt långfärdsredskap. Av den åttaväxlade automatlådan märker man just ingenting – ett gott betyg. Fyrhjulsdrift, fyrhjulsstyrning och aktiva krängningshämmare bidrar till att det stora skeppet – 509 centimeter långt – rör sig vigt och smidigt i både stadstrafik och på vindlande landsvägar.

När BMW 5-serie Gran Turismo går in på andra varvet byter den namn till 6-serie, för att markera sin särart.

