TEST: Här är världens populäraste elbil

Förbrukning : 14,6 kWh per 100 km (NEDC).

Bilen har dessutom en ny finess kallad E-pedal som gör att den kan köras med enbart gaspedalen – bromspedalen behöver bara användas vid panikbromsning. Vid all normal körning räcker det att släppa gaspedalen vid inbromsning så tar bilen själv ned hastigheten till noll och står stilla tills föraren åter ger gas. Det är en extremt vanebildande och bekväm funktion.

Nissan anger att Leaf klarar 37,8 mil enligt den gamla, alldeles för generösa NEDC-normen, men bilen är även mätt enligt WLTP och då sägs räckvidden vara 27–28,5 mil beroende på utrustning och hjulstorlek (17 tum rullar tyngre än 16 tum). Under den kylslagna testperioden – det vill säga innan värmeböljan slog till – gav full laddning cirka 22 mil enligt bilens mätare.

