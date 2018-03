TEST: Porsches nya monster – brutalt explosiv hybrid

Fantastisk drivlina där el- och bensinmotor samverkar sömlöst. Blixtrande fartresurser. Ren eldrift korta sträckor. Bilen kan själv disponera drivningen för att spara el till städer som passeras etc.

Plus

Sport Turismo är en ny karossvariant för Panamera, med antydan till kombiliknande bakparti. Jämfört med vanliga Panamera är bagagevolymen faktiskt lite mindre, men interiören är mer flexibel. Baksätet går att få med tre sittplatser – eller ”två plus en” som Porsche klädsamt kallar det – mot normalt två.

Två plus en

Men alltfler tillverkare gör laddhybrider utan miljöambitioner där elmotorns syfte bara är att vässa fartresurserna. Att Panamera nästan kvalar in som miljöbil – 63 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, gränsen för bonus är 60 gram – säger mest om hur oklar den hittillsvarande mätnormen är.

Laddhybridteknik innebär att en elmotor kompletterar förbränningsmotorn. Batteriet kan laddas med sladd när bilen är parkerad, vilket ökar räckvidden på eldrift jämfört med hybrider som enbart laddas under färd. Vanligen används tekniken för att hyfsa bränsleförbrukningen och putsa miljöhänsynen.

