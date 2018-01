TEST: Så är nya Volvo S90 – från Kina

PLUS

S90 är standardutrustad med Pilot Assist, som för närvarande är marknadens bästa förarassistentsystem. Med hjälp av kamera och radar övervakar systemet bilens placering i förhållande till filmarkeringarna och andra fordon. Ställ in farthållaren så sköter tekniken om både gas, broms och styrning.

Främsta skälet till att man bör kolla in den här bilen lite extra är förstås inte att den är byggd i Kina utan för att det är den första i 90-serien med den motorsvagare D3-dieseln. Den är klassad som miljöbil och nöjer sig faktiskt med en halvliter bränsle per mil i verklig körning (0,43 enligt den europeiska körcykeln).

Successivt flyttas nu all S90-produktion från Torslanda till Daqing i provinsen Heilongjiang i norra Kina. Det är alltså där som Volvo Cars ägare Geely investerat stort i en ny fabrik som i fjol började producera S90-bilar.

”One belt, one road” kallar kineserna själva den nya förbindelsen till Europa och först på svensk mark är S90 D3 med 150-hästars dieselmotor.

Nu har alltså de första Volvo-bilarna som har tillverkats i Kina börjat rulla in i Sverige. Inte många kilometer på egna hjul, men desto längre på järnvägshjul. De nya S90-modellerna transporteras nämligen i specialgjorda vagnar utefter den nya rälsburna Sidenvägen som via Centralasien når sin europeiska slutstation i Belgien.

