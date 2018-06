TEST: Så är Volkswagens nya fuskhyllning till kultbilen

Med ett tämligen färskt körkort på fickan och en ganska avig inställning till bilar i allmänhet och sportbilar i synnerhet, blev VW Golf GTI en av mina första bekantskaper som vikarierande motorjournalist. Året var 1977 och GTI-modellens ankomst till Sverige hade föregåtts av smått lyriska rapporter från världspremiären året innan. Äntligen kunde en liten familjebil hänga med i ytterfilen på autobahn.

Kanske var det just VW Golf GTI som gjorde att jag, lite mot min vilja, fastnade i den här branschen. Plötsligt insåg jag att bilkörning faktiskt kunde vara kul. Riktigt kul!

Konkurrenterna följde efter

GTI står för Gran Turismo Injection och det var främst det sista ordet som förklarade vad det handlade om. Förgasaren hade ersatts av elektronisk bränsleinsprutning. Den fyrcylindriga 1,6-litersmotorn gav hisnande 110 hästkrafter och tog bilen från stillastående till 100 kilometer i timmen på futtiga nio sekunder! Toppfarten angavs till 180 kilometer i timmen. Det var sensationella prestanda på sin tid. Succén var given och konkurrenterna följde snabbt efter – och klistrade oblygt samma bokstavskombination på bakluckan: GTI.

Det är alltså denna kultbil som Volkswagen säger sig vilja hylla med nya 115 hästars Up GTI. Den når 100 kilometer i timmen på 8,8 sekunder och har en toppfart på nästan 200 kilometer i timmen. Trots att den faktiskt väger över 200 kilo mer än sin gamle storebror och har en motor med bara tre cylindrar.

Visst känner vi igen den lilla spoilern där bak och de karakteristiska GTI-detaljerna, som röda dekorlinjer i kylargrillen, rödlackerade bromsok och skotskrutig klädsel i stolarna. Och körglädjen.

Ljudet är bara fusk

Originalet från 1976 hade sportfjädring och det har förstås även Up GTI. Därmed är den lite stötigare och lite bullrigare än vanliga VW Up. Men oväsendet från hjulen döljer du som förare genom att trycka lite på gasen – då låter den som en Maserati! Det är ett ljud som får mungiporna att snabbt söka sig upp mot örsnibbarna. Men tro inte att den låter så på utsidan. Ljudet är bara fusk och hörs endast inne i bilen! Via högtalarsystemet om jag förstått det rätt. Där åkte mungiporna ned igen.

En sådan här rolig bil behöver inget fuskljud. Vem förväntar sig att en bil med en trecylindrig motor på futtiga 999 kubik ska låta som en fullvuxen sportvagn? Och varför går ljudet inte att stänga av? Originalljudet från en trecylindrig maskin är nog så kaxigt.

Snål och filtrerad

VW Up GTI är visserligen en decimeter kortare än sin förebild, men nio centimeter högre och en dryg centimeter bredare. Och den drar förstås betydligt mindre bensin. 0,56 liter milen enligt den nya mätstandarden WLTP. Gamla Golf GTI drog 0,80 liter milen. På papperet. Hade den mätts med samma metod som i dag hade den sannolikt dragit ännu mer.

Up GTI levereras med bensinpartikelfilter och uppfyller de senaste europeiska utsläppskraven Euro 6 AG. Vilket innebär låg fordonsskatt. Som tur är avskaffades den statliga nöjesskatten redan 1963, annars hade nog den här bilen, som främst köps för nöjes skull, blivit ett fall för skattmasen.

Rolf Gildenlöw/TT