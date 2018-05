TEST: Så häftig är nya Jaguar

Volvos första försök i denna storleksklass och XC40 är lyckad på många sätt. Finns både i fram- och fyrhjulsdrivna utföranden. För att matcha mot E-pace First Edition valde vi här T5 AWD Inscription, som saknar lite utrustning men ändå är betydligt billigare.

Plus

Tillverkaren har satsat hårt på att minska vikten i sina bilar. Det brukar också kännas. Men märkligt nog är E-pace med sina 1.832 kilo tyngre än F-pace, som går på 1.760 kilo i basutförande med 249-hästarsmotor. Provbilen med all utrustning väger hela 1.969 kilo.

Provbilen är i ett fullmatat utförande kallat First Edition. Den kostar hårresande 635.900 kronor med fyrcylindrig bensinmotor på 249 hästkrafter – då ingår förvisso mycket utrustning. 631.900 kronor kostar en 180-hästars diesel.

E-pace har runda former och midjelinjen – alltså sidorutornas nederkant – är osedvanligt hög. På plats i baksätet är det som att omslutas av en kokong. Förarmiljön är snarlik den som finns i Jaguars sportcoupé, F-type, och växelväljaren är av traditionell typ i stället för den vridbara ”puck” som varit märkets signum under något decennium.

Fullmatad First Edition

Eleganta sedanmodeller och vassa sportcoupéer i all ära – det är suvar som världens bilköpare trängtar mest efter.

-----

No more pages to load