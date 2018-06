TEST: Så prisvärd är asiatiska supermiljöbilen

HELHETSBETYG: 3 Plus Smidig att köra. Bra utrustning. Rimligt bra men inte ledande räckvidd. Känns skapligt välgjord.

Förbrukning: 11,5 per 100 km (NEDC).

Pris från: 376 900 kronor (Comfort Eco), 409 900 kronor (Premium Plus Eco, testbilen).

Elbilen har ett batteri på 28 kilowattimmar, vilket är mindre än exempelvis Nissan Leaf (40 kWh) och Volkswagen E-golf (35,8 kWh). Det ska räcka till en körsträcka på 28 mil, enligt bränslemätningsnormen NEDC som under året fasas ut och ersätts av WLTP-normen. Den sistnämnda är tuffare och kommer att gå mer eller mindre hårt åt tillverkarnas angivna förbruknings- och räckviddssiffror.

Ändå står det 409 900 kronor på bilens prislapp. Då är det förvisso den dyraste versionen av Hyundai Ioniq Electric, kallad Premium Plus Eco. Det finns två enklare varianter och grundpriset är 376 900 kronor. Dock utan de statliga subventionerna inräknade. Varken den supermiljöbilspremie på 40 000 kronor som strax fasas ut, eller den nya bonus som träder i kraft efter den 1 juli på 60 000 kronor (som en del i skattesystemet bonus-malus).

En ganska lågbyggd, slank och hyfsat modern asiatisk halvkombi. Så ser Hyundai Ioniq ut. Men under skalet döljer den helt eller delvis elektrifierade drivlinor. Vi provkör elbilen och hittar både för- och nackdelar.

-----

No more pages to load