TEST: Så stark är Volvos nya storsäljare

Mercedes har just gett C-klass en finputsning mitt i livscykeln. C-klass är bakhjulsdriven (fyrhjulsdrift tillval) och erbjuder en avspänd körupplevelse. Innerutrymmena är bra för storleksklassen.

Mercedes-Benz C 220 d

HELHETSBETYG: 3 Plus Bra komfort även med provbilens 19-tumshjul (åtminstone på spanska vägar). Vettiga utrymmen, särskilt i jämförelse med gamla V60. Avancerad säkerhetsutrustning.

V60 har mycket godmodiga och samtidigt spänstiga köregenskaper. Den är inte lika ”på hugget” som vissa tyska konkurrenter, men känns heller inte loj eller däst. Här har Volvo mejslat fram en egen stil som antagligen är helt i linje med varumärkets image. Detsamma gäller bilens design, både in- och utvändigt.

Vid provkörningen erbjuds två motoralternativ: dieseldrivna D4 med 190 hästkrafter och framhjulsdrift samt bensindrivna T6 med 310 hästkrafter och fyrhjulsdrift. Båda versionerna går mjukt och behagligt i samarbete med den åttastegade automatlådan (standard T6, tillval D4). T6 är snabb, medan D4 känns ganska sävlig redan med lätt last.

