TEST: Så vass är Jaguars nya Tesla-utmanare

Laddhybrid. Räckvidd på el cirka 40 kilometer (NEDC). 0–100 km/t på 6,1 sekunder. Fyrcylindrig 2,0-liters bensin plus elmotor. 8-växlad automat. Fyrhjulsdriven.

Laddhybrid. Räckvidd på el cirka 51 kilometer (NEDC). 0–100km/t på 3,4 sekunder. 4,0-liters V8 bensin plus elmotor. 8-växlad PDK-automat. Fyrhjulsdriven.

PLUS Supermiljöbil med sportbilsprestanda.

Den I-Pace jag kör är en förseriebil med nästan all extrautrustning. Betydligt magrare är utrustningsnivån på den enklaste S-versionen när bilen når handlarna i höst. Även en del säkerhetsutrustning kostar extra. Det känns onekligen lite sniket när man lirar i den här divisionen.

Medan många företag har en tendens att förtidspensionera sina äldre och erfarna medarbetare valde Jaguar att i stället kalla in en pensionär – den tidigare utvecklingschefen Wolfgang Ziebart. Tillsammans med en annan äldre medarbetare, designchefen Ian Callum, tog de itu med ett elbilsprojekt.

Och just nu är Jaguar I-Pace det mest intressanta alternativet, för till skillnad från några av sina tyska konkurrenter har engelsmännen inte konverterat en befintlig bil till eldrift utan startat om från början. Från ett helt blankt papper, enligt Ian Hoban som är produktionschef hos Jaguar.

