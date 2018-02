Åklagaren: Parets halsar var avskurna

Genom mobiltelefontrafik har polisen kunnat se 24-åringens rörelsemönster. Den 11 juni lämnade mannen sitt hem i Mullsjö, han åkte via Jönköping till Mjölby och Mantorp. På väg dit hade han enligt åklagaren handlat en soft airgun, en fiskekninv samt en stor mängd tejp.

På brottsplatsen hittas även en liten kula från en soft airgun. Det vapnet ska den misstänkte 24-åringen ha köpt in på vägen till Mantorp. På vägen dit ska han också ha köpt stora mängder tejp samt en kniv. Några av bevisen är även skoavtryck i parets bostad. Men själva huset var inte genomsökt.

– De låg på köksgolvet och innan platsen lämnades hade det hällts vätska på dem och i huset, all möjlig vätska som fanns i huset hade använts.

