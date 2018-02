Anhöriga föll i gråt när mordrättegång inleddes

– Det som har lyfts fram av åklagaren i dag var väntat men det är väldigt emotionellt för målsägande, det märks och det är så klart förståeligt, säger 24-åringens advokat, Henrik Lindblom, till News.

News rapporterade direkt från rättegången under tisdag förmiddag när åklagaren gjorde sin sakframställan. Under dagen presenterades en hel del bevis mot 24-åringen, bland annat säkrat DNA som knyter den misstänkte till mordplatsen. På eftermiddagen fortsatte åklagaren att lägga fram fler bevis som skoavtryck som kunde matchas med den misstänktes sko som polisen beslagtog under en husrannsakan.



Den misstänkte 24-åringen till vänster och försvarsadvokat Henrik Lindblom till höger. Tecknare: Vikky Schander

Den misstänkte nekar till mord men erkänner bedrägeri då han tog ut 15 000 kronor från kvinnans konto.

“Kommer berätta mer på torsdag”

Under polisförhör har 24-åringen inte berättat så mycket men på torsdag, när tingsrätten ska förhöra honom, kommer han att berätta mer.

– Han kommer att berätta mer på torsdag än vad han har sagt i polisförhör, säger Henrik Lindblom.

Enligt åklagaren har 24-åringen tejpat parets ansikten på ett sätt att de inte kunde andas innan de fick sina halsar avskurna. Mullsjöbon medger att han har varit på mordplatsen och att han har varit med om att tejpa paret men inte på det sätt som åklagaren framställde under den första rättegångsdagen.



Försvarsadvokat Henrik Lindblom. Bild: Andreas Schander

– Han har medverkat i tejpningen men inte på ett sådant sätt så att syretillförseln har påverkats, säger Henrik Lindblom.

Fullsatt i rättegångssalen

Intresset för rättegången var stort. Säkerhetssalen i Linköpings tingsrätt, med 42 platser, fylldes vilket gjorde att ytterligare en sal, med videoupptagning och med cirka 20 platser, fick öppnas. Även den fylldes vilket gjorde ett flera åhörare inte fick plats.

Det var ingen visitation av besökarna eftersom Linköpings tingsrätt inte ansåg att det fanns någon hotbild mot 24-åringen.

Under onsdagen är det försvarsadvokat Lindbloms tur att lägga fram sin sakframställan. På torsdag ska sedan den misstänkte själv förhöras. Efter det tar rättegången en paus för att sedan återuppta förhandlingen igen på tisdag nästa vecka.

SÅ VAR RÄTTEGÅNGEN MINUT FÖR MINUT: