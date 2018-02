Anhöriga gick till hämndattack efter påstått sexövergrepp mot barn

”Det är fråga om en mycket skrämmande situation, med två storvuxna berusade män som tar sig in i målsägandens bostad en tidig morgon och gemensamt utför en misshandel med förnedrande inslag”, står det i domen.

Men anklagelsen ledde ändå till att 50-åringen och 23-åringen tillsammans åkte hem till mannen mitt i natten och tvingade sig in i hans bostad. Båda var vid tillfället berusade. Väl inne i bostaden misshandlade de 51-åringen, bland annat genom att skalla honom och slå honom med knytnävarna.

Två män tvingade sig in hos en man som anklagats för sexövergrepp mot barn och utsatte honom för en förnedrande misshandel.

-----

No more pages to load