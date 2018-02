Bestialiska mordfynden som ledde polisen till Mullsjömannen

Men mördaren lämnade spår efter sig. Spår som har lett till att åklagare väljer att åtala 24-åringen från Mullsjö. Bland bevismaterialet finns skoavtryck i makarnas bostad, blod från den mördade mannen fanns på kolven på den softairgun som 24-åringen hade lämnat tillbaka till butiken. Det fanns även en plastbit från en handske kvar på ena offrets bakhuvud, bakom tejpen. På den plastbiten fanns dna som matchar 24-åringens. Även rörelsemönster passar in med både tid och plats. Dessutom har tejpen blivit viktig i utredningen. Det användes eltejp och silvertejp, som hade köpts in på väg till Mantorp.

