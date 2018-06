Bilförare till sjukhus efter trädkrasch

Under räddningsarbetet rådde mindre trafikstörning på platsen. Strax efter klockan 13 meddelade räddningstjänsten att bilen hade bärgats och att vägen är fullt framkomlig igen.

Det var vid 11.38 på onsdagen som räddningstjänst, ambulans och polis larmades till Månsarp med anledning av en singelolycka. En personbil hade kört av vägen och in i ett träd.

