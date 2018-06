Vid 09.30 på fredagen kom ett larm om en trafikolycka på E4. En personbil har kört in i mitträcket i norrgående riktning mellan Trafikplats Vida Vättern (105) och Trafikplats Ödeshög (106). Alla personer uppges ha tagit sig ut ur bilen och inga personskador har rapporterats.

