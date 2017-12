Strax efter klockan 11 på julafton kom ett larm om en bilbrand på E4. En personbil hade börjat brinna i norrgående riktning, några kilometer före Gyllene Uttern. När räddningsjänsten kom till platsen hade föraren lyckats köra in vid en trafikplats och släcka branden själv. Bilen fick bärgas från platsen.

