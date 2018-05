Bilist fyllekraschade på E4: ”Gick ur bilen och sen var det bara kaos”

När de stannat intill vägrenen och skulle gå ur fordonet kom en bil bakifrån i hög hastighet och kraschade in i deras bil. Trots att det rörde sig om en kraftig kollision drabbades ingen av allvarliga skador. En av personerna som befann sig i den stillastående bilen fick ett jack i bakhuvudet som senare behövde sys med ett tiotal stygn.

