– Det fanns inga personer kvar vid bilen och vi har försökt nå bilägaren men inte lyckats. Vi har även varit i kontakt med sjukhuset för att se om det har kommit in någon med skador, men inte fått någon träff där heller, säger polisen presstalesperson Björn Öberg.

Det var klockan 0.42 under natten mot måndag som SOS Alarm larmades om att en bilist hade kört in i ett träd i närheten av Kålgårdsparken i Jönköping. Enligt polisen var airbagen i bilen utlöst och vindrutan hade spruckit.

En bilist körde under natten in i ett träd på Östra Holmgatan på Kålgården i Jönköping. Föraren smet från platsen och är fortfarande okänd för polisen.

Bilist körde in i träd på Kålgården – smet från platsen

