Det var vid 12-tiden på torsdagen som en trafikolycka inträffade på Norrängen i Huskvarna. En bilist körde av okänd anledning in i en trädgård och krockade med en husfasad på Hagstensgatan.

På torsdagen fick en bilist föras till sjukhus efter att ha kört in i en husvägg i Huskvarna.

Bilist kraschade in i husvägg

-----

No more pages to load