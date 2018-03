Bisarra livet efter bestialiska morden – tittade på Nicke Nyfiken

Den 12 juni förra året hittades två personer, en man och en kvinna, brutalt mördade i sitt hem utanför Mantorp. Alla spår pekar mot den misstänkte 24-åringen som nekar till mord men erkänner att han var på mordplatsen. Han erkänner även att det var han som tejpade över delar av parets ansikten.

När anhöriga hittade den 62-åriga kvinnan och den 70-åriga mannen mördade i deras egna hem hade 24-åringen samtidigt sjukskrivit hela sin familj för att vara hemma och umgås. På hans Facebook-konto visar han hur han spenderar tid med sina barn och sin sambo. Bilder visar hur de promenerar i Stadsparken och han publicerar glada sommarbilder. Samtidigt, 14 mil därifrån, fortsatte polisen med brottsplatsundersökningen i Mantorp där köksgolvet var täckt med blod.

Oroade sig för en katt

Och när polisen fortsatt med att säkra spår under den långdragna brottsplatsundersökningen i jakten på mördaren satt 24-åringen i sin bostad och tittade på Nicke Nyfiken. Bara dagar före hade han varit i Mantorp och tejpat ett äldre pars ansikten. Och enligt åklagaren är han dessutom ensamt skyldig till två fall mord.

En kort tid efter morden visade 24-åringen oro för en katt. På Facebook skriver den misstänkte: ”Det sitter en svart katt med ett orange färgat halsband i ett träd borta vid tallkottens lekplats. Någon som saknar/Någon som vet vem man kan ringa?”.

Beställde stek på morddagen

Den misstänkte har berättat att han gick på restaurang i Linköping efter att han hade lämnat de mördades bostad i Mantorp. Men att de då var i livet och att två andra personer, ”Mattias” och ”Elias” var kvar i huset och att mannen och kvinnan var vid liv när han lämnade dem. Polisen har endast hittat spår efter 24-åringen samt några fingeravtryck som inte har gått att identifiera.

I rättegången sade 24-åringen: ”Om jag hade mördat så skulle jag ju inte gå och käka en stek efteråt”.

Under tisdagen fortsatte rättegången i Linköpings tingsrätt genom att höra vittnen i 24-åringens umgängeskrets samt med anhöriga, polis och ambulanspersonal. Under onsdagen genomför åklagaren och försvarsadvokaten sina slutpläderingar. Om rättegången inte skulle bli klar under onsdagen är torsdag reservdag.

24-åringen har ännu inte genomgått någon rättspsykiatrisk undersökning. Det kan ändå bli aktuellt efter rättegången och kan komma att påkallas av antingen av försvaret eller genom rättens ordförande.