Bombhot stänger vårdcentral i länet

Polisen har under torsdagsmorgonen deltagit i ett möte med Gnosjö kommun där man har beslutat att kommunen ska fortsätta att hålla lokalerna stängda med anledning av hotet. De verksamheter som drabbas utöver vårdcentralen är socialkontor, apotek och folktandvården.

– Vi valde att ta kontakt med alla i går kväll och se till så att det stängdes. Det gjordes under sena eftermiddagen och kvällen, säger Maria Sandberg som är socialutskottets ordförande i Gnosjö kommun, till P4 Jönköping .

Det var under onsdagseftermiddagen som vårdcentralen i Gnosjö fick ett hot riktat mot sig där det stod att en bomb skulle explodera i byggnaden klockan 14.57 på torsdagen. Hotet kom i form av ett brev.

-----

No more pages to load