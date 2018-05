Brand i trävilla – boende har evakuerats

Räddningstjänsten meddelade strax efter klockan 07.00 att branden är under kontroll och att man jobbar med att säkerställa att ingen konstruktionsbrand uppstått.

Räddningstjänsten fick vid 06.28 på tisdagen in ett larm om att det brann i ett äldre trähus på Hagavägen i Tenhult. Rökdykare kunde snabbt ta sig in i röken och konstatera att branden startat i en elcentral.

