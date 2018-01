Kisskastare försökte mejselmörda man i bostad

Den misstänkte 24-åringen åtalas även för ett flertal andra brott. I samband med att han greps efter det misstänkta mordförsöket ska han ha kastat urin på en arrestvakt på polisstationen i Jönköping. Tidigare under hösten ska 24-åringen bland annat ha knivhuggit en man i ett bostadsområde i Jönköping.

Det var i början av december som en man greps misstänkt för mordförsök i Jönköping . Den misstänkte 24-åringen ska ha brutit sig in i en bostad och huggit ner den man i 30-årsåldern som bodde där med en mejsel.

En 24-årig man ska ha trängt sig in i en bostad och huggit den person som bodde där med en mejsel. Nu åtalas han för försök till mord.

-----

No more pages to load