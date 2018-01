Chiko attackerades av lösspringande hund – fick opereras

Polisens presstalesperson Björn Öberg har ingen närmare kännedom om just den här händelsen, men berättar att det finns två lagar som kan komma ifråga.

Efter att ha blivit attackerad av en lösspringande hund under måndagen fick Chiko opereras och sys. Händelsen har nu polisanmälts, uppger ägaren Louise Johansson.

