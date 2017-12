Dramatisk väktarjakt på Asec efter dubbelstöld

Vad hade de stulit? – De var inne i två butiker, Intersport och Skopunkten. I sportbutiken handlar det om två par skor till ett stöldvärde på runt 1 000 kronor och i den andra butiken handlar det om ringa stöld (under 1 000 kronor reds anm). Gärningsmännen kastade ifrån sig stöldgodset, som polisen senare hittade längs flyktvägen, säger Willsund.

Två gärningsmän greps efter en intensiv väktar- och polisjakt på Asecs-området vid lunchtid. De båda männen hade tidigare under dagen genomfört skostölder i två butiker.

