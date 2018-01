En till sjukhus efter trafikolycka

Larmet om olyckan inkom till SOS Alarm strax efter klockan sex på tisdagsmorgonen. En personbil hade kört in i mitträcket på väg 195 i höjd med Klämmestorp. Olyckan inträffade i riktning mot Göteborg och en person drabbades.

