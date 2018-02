EXTRA: En person hittad död i Jönköping – polisen utreder mord

Polisen kommer under dagen att knacka dörr och hålla förhör i den närmaste omgivningen för att samla in ytterligare information från omkringboende.

Enligt polisen råder det oklara omständigheter bakom dödsfallet. De har därför inlett en förundersökning med brottsrubriceringen mord. Den inledande brottsrubriceringen kan dock komma att ändras under utredningens gång.

Det var vid midnatt, natten mot onsdagen, som polisen gjorde en undersökning av en bostad på en adress i Jönköpings kommun. När man tagit sig in i bostaden anträffades en avliden person.

