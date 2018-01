Olyckan inträffade under natten mot tisdag när godståget, efter en körning, skulle ställa upp vagnarna. Enligt uppgifter till Jnytt ska det ha varit halt på spåret, vilket gjorde att tåget bara gled och körde rakt ut på gångvägen. Som tur var välte inte tåget, utan det stod kvar med alla hjulen på spåret.

