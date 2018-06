Det var under tidigt eftermiddag som en man stal en färdtjänstbuss utanför Citygross då denna lämnats med nycklarna i.

Under lördagen stals en färdtjänstbuss på parkeringen vid Citygross. Nu är en man misstänkt för drograttfylla efter att ha rammat fyra personbilar.

