Totalstopp efter kökrock

En kökrock inträffade under måndagsmorgonen på 26/47 mellan Hedenstorp och avfarten vid Åsens gård. Under räddningsarbetet stod trafiken i södergående riktning helt stilla.

