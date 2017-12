En trafikolycka inträffade på E4 i höjd med Västanå, söder om Gränna, under fredagsmorgonen. Olyckan skedde i norrgående riktning. Enligt de första uppgifterna skulle det röra sig om en kollision mellan en lastbil och en personbil. Det visade sig senare handla om en singelolycka orsakad av det hala väglaget.

