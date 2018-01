Flera militärer jagade inbrottstjuv

– Befinner sig folk på spårområdet brukar vi ringa in om tågstopp och det gjordes här också, säger polisens presstalesperson Marcus Anefur.

Efterföljandet fortsatte över järnvägen i Tenhult, varpå polisen fick ringa in och stoppa tågtrafiken.

En tjuv blev jagad av fyra militärer efter att han gjort inbrott på Tenhults naturbruksgymnasium under söndagen.

-----

