Vid 05.30-tiden kom nästa larm. Då var det en personbil som hade kört in i mitträcket på E4, vid Vätterledens rastplats mellan Huskvarna och Gränna. Två personer var inblandade, varav den ena fick följa med ambulans till Länssjukhuset Ryhov.

Inga personskador har rapporterats från platsen. Skåpbilen var i behov av bärgning, medan lastbilen kunde fortsätta från platsen för egen maskin. Övrig trafik kunde passera olycksplatsen i en fil under räddningsarbetet.

Snörusket och det hala väglaget har orsakat flera trafikolyckor under torsdagsnatten och morgonen. Vid 03.30-tiden kom ett larm gällande en kollision mellan en skåpbil och en lastbil på E4, strax norr om Torsvik. Olyckan inträffade i norrgående fil.

En skåpbil och en lastbil kolliderade på E4 vid Torsvik tidigt på torsdagsmorgonen. Senare körde en personbil in i mitträcket på sträckan mellan Huskvarna och Gränna.

Flera trafikolyckor på E4 under morgonen

-----

No more pages to load