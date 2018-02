Flera vattenläckor i Jönköpingsområdet – varnar för ishalka

Tekniska kontoret och räddningstjänsten befinner sig just nu på platsen. Det finns ännu inga uppgifter om när läckorna åtgärdas.

– Det pumpade ut vatten från rören som frusit till is vilket har gjort att det nu är halt på gatorna. Det är allt vi vet just nu, säger Rickard Lindqvist, inre befäl på Räddningstjänsten.

-----

No more pages to load