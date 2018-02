Fortsatt trafikkaos – flera olyckor i halkan

Trafiken kunde passera olycksplatsen i en fil under räddnings- och bärgningsarbetet.

Strax efter det, klockan 02.43, kom nästa larm in till SOS Alarm. Då var det flera lastbilar som var inblandade i en olycka på E4 i norrgående riktning i höjd med Gunnarsmålen, vid infarten till Ölmstad. Lastbilarna hade kört in i ytterräcket.

Tidigare under natten, vid halv tre, kom larm om att en person blivit påkörd av en buss vid Juneporten på Västra Storgatan. Personen fördes med ambulans till sjukus med oklara skador.

Under räddnings- och bärgningsarbetet var det mindre trafikstörningar på platsen. Bilen kommer att bärgas.

Vid 05.45 på lördagsmorgonen fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka på E4 i höjd med Vättersnäs. Olyckan skedde i södergående riktning. En personbil hade kört in i mitträcket, men stod fortfarande på hjulen.

Under natten till lördagen fortsatte snön och halkan att ställa till problem i trafiken. Flera olyckor i Jönköpings kommun har rapporterats in till SOS Alarm.

-----

No more pages to load