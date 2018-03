Kvinnan lyckades ändå ropa på en anhörig som befann sig i bostaden. När den personen kom in i rummet flydde mannen från platsen. Enligt kvinnan var han då endast iförd kalsonger. Den anhöriga till kvinnan uppfattade honom som naken. Mannen hävdar själv att han var påklädd.

Händelsen inträffade på en mindre ort i länet. Den 36-årige mannen hade olovligen tagit sig in i bostaden, smugit fram till den sovande kvinnan och klätt av sig.

Fyllo bröt sig in i lägenhet – för att våldta sovande kvinna

-----

No more pages to load