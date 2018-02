GW om dubbelmordet: ”Bevisningen är 120-procentig”

– Det blir ju lite fånigt i det läget då polisen kan visa någonting fullt ut. Och då anpassar du dig gradvis på det för dig lämpligaste sättet. Det är då man för in de där okända personerna som har varit med och som man tyvärr inte vågar nämna beroende på att man har en hotbild mot sig.

– Nu har han sagt att han varit där, men han har inte gjort någonting som kan fälla honom för mord. Det köper jag inte alls, för den tekniska bevisningen mot honom talar övertygande för att det är just han som gjort det där.

-----

No more pages to load