Här är Jönköpings hemliga fartkamera

– Flera av oss boende i Vättersnäs har påpekat för polisen att det behöver komma upp 40-skyltar först och främst vid alla infarter hit, plus några flera i genomfarten. Många barnföräldrar har undrat om det ska behövas ett dödsfall innan det ska hända något, säger Tomas Linder, som bor i området, till News.

-----

No more pages to load