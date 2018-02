I dag inleds rättegången – följ liverapporteringen på News

Under onsdagen är det försvarsadvokatens tur att hålla sin sakframställan. Då ska även förhör hållas med anhöriga till det mördade paret. På torsdag ska den misstänkte Mullsjöbon höras. Efter det tar rättegången några dagars paus för att återupptas igen på tisdag 6 mars, då vittnen ska förhöras.

-----

No more pages to load