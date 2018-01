Det var strax efter klockan sju på måndagsmorgonen som polisen larmades om inbrottet på Ekhagen. Någon ska under helgen ha brutit upp dörrar till tre nya radhus som är under produktion och stulit verktyg och maskiner.

Det har varit inbrott på en byggarbetsplats på Ekhagen under helgen. Verktyg och maskiner till ett okänt värde har försvunnit.

