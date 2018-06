Inbrottstjuv flydde barfota från villaägare – greps i skjul

När tjuven märkte att han var upptäckt sprang han för ner för en trappa och ut ur huset. Mannen sprang ut barfota och enligt polisen hade han lämnat sina skor i hallen. Det visade sig att tjuven tagit sig in i huset via en balkongdörr.

Inbrotten ska ha skett på Måsgatan i Habo. Det var strax innan klockan fem på fredagsmorgonen som polisen kontaktades av en person som berättade att någon brutit sig in i hans och hans sambos hus. Några minuter tidigare hade de vaknat av att någon gick runt i bostaden.

