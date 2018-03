Inbrottstjuvar greps på bar gärning

Männen togs in till förhör på polishuset och anhölls senare under fredagsmorgonen. Männen är i 25- och 45-årsåldern och hemmahörande i Jönköpings respektive Mullsjö kommun.

Två män greps under natten till fredag misstänkta för att ha gjort inbrott i ett källarförråd på Östra Storgatan i Jönköping.

-----

No more pages to load