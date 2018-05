Iskalla SOS-larmet: ”Jag har dödat min granne”

Det var vid 2-tiden natten till den 20 februari i år som SOS Alarm tog emot ett samtal från ett bostadshus i Vetlanda. Den 26-årige man som ringde samtalet påstod sig ha dödat sin granne. Nu åtalas 26-åringen för mord, mordförsök och grovt olaga hot. Åklagaren har även yrkat på att mannen utvisas.

När polisen kom till platsen, som är ett LSS-boende, hittade de en 21-årig kvinna död och hennes 24-åriga syster svårt skadad. Den 21-åriga kvinnan hade huggits med ett stort antal knivhugg. Hon ska ha haft 130 sårskador över hela kroppen. Systerns tillstånd bedömdes som livshotande.

Enligt polisens utredning hade 26-åringen tagit sig in i lägenheten via ett köksfönster. De två unga kvinnorna flydde då in i badrummet och stängde dörren, men mannen lyckades bryta sig in.

Utredningen visar att det hade funnits en osämja mellan 26-åringen och den 21-åriga grannen sedan sommaren 2017. När mannen greps påstod han att grannen stört honom under en längre tid och att han kontaktat fastighetsägaren för att få hjälp.

Vittnen: Störde sig på minsta lilla ljud

Tidigare under mordkvällen ska den 21-åriga kvinnan ha kontaktat personalen på boende och bett om hjälp. Hon ville då att de skulle gå och prata med 26-åringen, som knackat på hennes dörr. Den personal som gjorde det ska ha blivit fasthållen och hotad av 26-åringen.

Enligt vittnen ska 26-åringen ha stört sig på minsta lilla ljud. Den 21-åriga kvinnan uppges ha varit rädd för mannen, som ska ha bankat i väggarna när han hörde henne gå i sin lägenhet. Vid något tillfälle ska kvinnan ha spelat hög musik för att få mannen att sluta banka.

När mannen brutit sig in och börjat hugga sin granne med kniv ska hon ha bett om ursäkt.

– Det är försent, tyvärr, ska 26-åringen då ha sagt och sedan fortsatt hugga henne. Det uppger Aftonbladet, som tagit del av polisens förundersökning.

En liten sinnesundersökning visar att mannen kan lida av en allvarlig psykisk störning. Den stora rättspsykiatriska undersökningen är ännu inte färdigställd.