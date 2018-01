Jönköpingspolisen gjorde megafynd – sprängde knarkliga

Den 40-årige mannen erkänner att han köpt kokain av både 42-åringen och 30-åringen, men att han gjort det för eget bruk. Bara under 2017 påstår mannen att han tagit kokain för 400 000 kronor. Men den förklaringen avfärdar tingsrätten som helt osannolik.

Redan innan kokainaffären i oktober genomfördes hade polisen lyssnat av 40-åringens telefon. I telefonsamtal som redovisats under rättegången framgår hur de inblandade diskuterar narkotikaaffären.

