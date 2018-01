Det var strax efter klockan 15 på tisdagen som räddningstjänst och ambulans larmades om en fastklämd person i Huskvarna. Det visade sig att en äldre man klämts fast under en bil i ett villaområde på Egnahem.

På tisdagseftermiddagen fördes en man till sjukhus efter att ha blivit fastklämd under en bil i Huskvarna.

Äldre man klämdes fast under bil

