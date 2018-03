Knarkpåverkad pojke kraschade in i polisbil

Det var i oktober förra året som polisen försökte få stopp på en bilist som körde på riksväg 40 väster om Jönköping. Bakom ratten satt en narkotikapåverkad 16-årig pojke, som färdats med bilen från Ulricehamn.

Polispatrullen försökte först få stopp på bilisten med hjälp av sin stoppsignal i höjd med Västra Jära. Men färden fortsatte i hög hastighet i riktning mot Jönköping.

I Göteborgsbacken körde en andra polisbil ut framför pojkens fordon för att stoppa färden. Pojken ska då ha vinglat över vägen i en hastighet långt över den tillåtna.

Efter att först ha saktat ned farten gasade pojken på nytt och krockade med polisbilen ett flertal gånger. Det här ledde till att polisbilens förare tappade kontrollen över sitt fordon och sladdade in i mitträcket. Till slut lyckades polisbilen preja pojkens bil mot räcket på den högra sidan och få ett slut på vansinnesfärden.

Pojken hävdar att han körde in i polisbilen av misstag, eftersom den bromsade in så kraftigt framför honom. Men tingsrätten väljer att gå åklagarens linje, som gör gällande att pojken medvetet körde in i polisbilen för att undkomma polisens stoppförsök.

Pojken döms för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott till 50 timmars ungdomstjänst. Han ska även betala 2 500 kronor i skadestånd till en av poliserna, som fick lindriga skador i samband med händelsen.