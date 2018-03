Vid 02.00-tiden ringde en ordningsvakt vid en krog på Brunnsgatan i Jönköping polisen. En kvinna hade blivit slagen av en okänd person och blödde från näsan. Kvinnan, som är i 20-årsåldern, fördes till sjukhus med ambulans. Polisen har varit på plats och pratat med vittnen. Under natten fanns det ingen gripen eller misstänkt, rapporterar polisens presstalesperson Björn Öberg

Det var stökigt och bråkigt vid ett par Jönköpingskrogar under natten mot lördag. Bland annat blev en person slagen med ett ölglas.

Krogstök och misshandel under fredagsnatten

