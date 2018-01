Kvinna kom hem och upptäckte flera män i bostaden

Det är oklart hur männen tog sig in i lägenheten.

Polisen kunde senare gripa mannen, som är född i mitten av 60-talet. Han anhölls under tisdagskvällen misstänkt för olaga hot.

Det var strax innan 21.00 på tisdagskvällen som en kvinna larmade polisen och berättade att hennes ex och några av hans vänner hade brutit sig in i hennes lägenhet i Jönköping.

När en kvinna kom hem till sin lägenhet i Jönköping sent på tisdagskvällen möttes hon av flera män inne i sin bostad. En av dem hotade hennes med en kniv.

