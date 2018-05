LARMCENTRALEN: Mopedist till sjukhus – kraschade i city

Tidigt under fredagsmorgonen utsattes Jönköpings Katolska Församling för ett inbrottsförsök . En av Gråbröderna lyckades dock skrämma bort den misstänkte inbrottstjuven.

Sent på måndagskvällen började det brinna kraftigt på skrotupplaget bakom Ica Maxi på Herkulesvägen i Jönköping. Polisen har inlett en förundersökning om mordbrand.

07.16. Körde in handen i en fräs – förd till sjukhus

På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en brand i ett lägenhetshus i Mullsjö. Rökdykare gick in och släckte branden som ska ha uppstått i en av lägenheterna. Under eftermiddagen har räddningstjänsten arbetat med att ventilera ut rök från trapphuset och säkrat mot eventuell spridning av branden. Ingen person ska ha kommit till skada.

På tisdagskvällen fördes en mopedförare till sjukhus efter en olycka på Huskvarnavägen i höjd med Vätterstranden. Enligt räddningstjänsten hade mopedföraren bromsat in kraftigt för en bil och sedan kört omkull. Skadeläget för den drabbade är oklart. I samband med räddningsarbetet på platsen ska mindre trafikstörningar ha uppstått.

