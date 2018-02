Lastbilsolycka på riksväg 40

Trafiken kunde flyta förbi olycksplatsen under räddningsarbetet. Personbilen kommer att bärgas.

Det var strax innan klockan 08.00 som olyckan inträffade i östgående körfält, i höjd med Axamo flygplats. Personbilen gled ner i diket medan lastbilen kunde sig in på en intilliggande parkeringsficka. Den person som färdades i personbilen kunde ta sig ut ur fordonet på egen hand.

-----

No more pages to load